Vanessa Ferrari sullo scandalo nel mondo della ginnastica | “Le denunce non mi sorprendono”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Dopo il caso scoppiato nelritmica (e poi nell’aerobica) anche la campionessa dell’artisticaha deciso di rompere il silenzio. Dopo l’esposto in Procura di Nina Corradini e Anna Basta, prime due atlete ad aver lanciato la denuncia sulladegli abusi psicologici, con frequenti controlli del peso e con varie privazioni di cibo, a cui erano seguite varie altre segnalazioni, la medaglia d’argento al corpo libero a Tokyo 2020 ha deciso di dire la sua con un lungo post sulla sua pagina Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@vany) “Penso sia arrivato il momento di esprimere il mio pensiero sui recenti ...

