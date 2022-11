Residua disponibilità di biglietti per Roma-Torino ad oggi

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’ultima giornata di Serie A prima della sosta per il Mondiale prevede diversi match interessanti, al punto che ancorasi ricercano informazioni a proposito deiper. La partita è in programma domenica pomeriggio e, nonostante gli ultimi deludenti risultati ottenuti dalla compagine allenata da José Mourinho, pare che allo Stadio Olimpico possa esserci ancora una volta il pubblico delle grandi occasioni. Insomma, un contesto generale che dovrebbe presentare diverse analogie rispetto a quanto avremo modo di osservare sabato, in occasione della sfida tra Napoli e Udinese trattata nei giorni scorsi. Un aggiornamento sulladiperad: la situazione per i tifosi Qual è ...