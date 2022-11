La Gazzetta dello Sport

L'uomo che aveva accettato di prendere le redini del mercato giallorosso,di tornarsene - a causa della troppa pressione - deluso e amareggiato nella sua Siviglia. Il tutto nel giro di due anni.... o quantomeno a compattare, le perdite se si rivelasse un. Ma non è tutto, viene rivelato che ... Rimandato molto volte,a causa della pandemia e poi a causa di un incidente sul set che ha ... Prima flop, poi rinato, oggi persona non gradita: le mille vite di Karsdorp alla Roma Il Milan è precipitato a -8 dalla capolista Napoli: per i tifosi rossoneri è colpa del mercato insufficiente, ma pesano anche i tanti infortuni e la mancanza di un vero leader ..."Inter, ci 6". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Stravince e torna in zona Champions. Dimarco nuovo re di San Siro con doppietta, a segno a ...