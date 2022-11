Lookman è il POTM di ottobre!

Atalanta

Super Eagles duo Victor Osimhen and Ademola Lookman have been nominated in EA’s five-man shortlist for the Serie A player of the month award for October, PUNCH Sports Extra reports.EA Sports e la Lega Serie A hanno da poco annunciato i candidati al premio come giocatore del mese (POTM) della Serie A per il mese di ... 94% indice efficienza tecnica Ademola Lookman (Atalanta): 5 ...