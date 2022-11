Inter | a dicembre mini ritiro a Malta | 4 le amichevoli in programma in totale

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 10 novembre 2022) Prende forma il perio Mondiale dell’con unche si svolgerà aSarà unquello che aspetterà l’nella pausa per il Mondiale in Qatar. A riferirlo è l’edizione odierna di Tuttosport. Secondo il quotidiano il club nerazzurro sarà adal 5 al 9e dove giocherà due: la prima sarà contro l’Hamrun Spartans e la seconda con una squadra ancora da definire. Al rientro svolgerà altri due test: uno sabato 17contro il Betis Siviglia, il secondo verosimilmente contro la Reggina al Granillo per il derby di casa Inzaghi. L'articolo proviene damagazine.