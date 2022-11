Esclusione eccellente per l’Inghilterra | l’attaccante può dire addio al mondiale!

(Di giovedì 10 novembre 2022) Notizia bomba quella lanciata dal Daily Telegraph, che a ridosso delle convocazioni del CT Gareth Southgate per la spedizione mondiale in Qatar, risuona forte in tutta la nazione, e non solo. Sembra praticamente certa infatti l’deldella Roma Tammy Abraham, sempre convocato negli ultimi anni dallo stesso CT. Al momento, però, sotto nelle gerarchie a causa dell’inizio di stagione estremamente sottotono. Abraham Inghilterra Mondiale Abraham, probabiledal Mondialeclasse ’97 paga sicuramente un inizio di stagione ben sotto le aspettative, visto lo score e le prestazioni offerte lo scorso anno, sottolineato a più riprese anche dal suo stesso allenatore alla Roma. Al momento ha messo a referto un totale di 4 goal e 2 assist in 19 presenze totali tra Serie A ed ...

Napoli (4 - 3 - 3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Spalletti Empoli (4 - 3 - 2 - 1): Vicario; ...