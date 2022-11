Dave Bautista | Daniel Craig preferisce di gran lunga interpretare Benoit Blanc che James Bond

Cinematographe.it

Dopo aver condiviso il set di GLass Onion: Knives Out,è giunto a una conclusione: il collega Daniel Craig si diverte molto di più a interpretare il detective Benoit Blanc rispetto al serioso James Bond .ha visto entrambi i lati di ...Final Score, ore 21:20 su Italia 1e Pierce Brosnan in un thriller. Un gruppo di terroristi vuole organizzare un attentato in uno stadio: un uomo dovrà fermarli. Piazzapulita, ore 21:15 ... Dave Bautista su Daniel Craig: "era più felice sul set di Knives Out 2 che in quello di Spectre" Daniel Craig è molto più felice di interpretare Benoit Blanc che l'agente segreto James Bond: questa è la conclusione aa cui è giunto il collega di set Dave Bautista.Cliff Bleszinski si è espresso in una recente intervista sul prossimo film di Gears of War: CliffyB vorrebbe Bautista nei panni di Marcus Fenix!