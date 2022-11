Commissioni di Camera e Senato Meloni pigliatutto

(Di giovedì 10 novembre 2022) Dopo tanto tribolare e non pochi litigi, la maggioranza ha chiuso definitivamente la squadra di Governo. Con le quattordiciparlamentari dellache ieri si sono insediate e hanno eletto i rispettivi presidenti, sancendo ufficialmente una tregua nella maggioranza e con la conferma dell’accordo sulla spartizione che era trapelato già nei giorni scorsi, oggi si è chiuso anche il cerchio con le 10permanenti del. La maggioranza ha chiuso definitivamente la squadra di Governo eleggendo i presidenti dellediIl punto di partenza è che ieri a Montecitorio tutto è andato come da programmi, ossia con Fratelli d’Italia che si è presa sette presidenze, la Lega quattro e Forza Italia tre. Può sembrare un risultato ...

