Calendario Mondiali calcio 2022 | orari | programma | tabellone dai gironi alla finale | dove vederli in tv e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) Idisi disputerano in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. Per la prima volta nella storia la prestigiosa competizione andrà in scena in pieno autunno, laavrà luogo a pochi giorni da Natale.rassegna iridata partecipano 32 squadre, che sono state suddivise in ottoda quattro formazioni ciascuno: le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno agli ottavi diincomincia la fase a eliminazione diretta. L’Italia non sarà della partita, gli azzurri hanno mancato la qualificazione per la seconda volta consecutiva. Si giocherà in otto stadi in cinque città differenti, tutte molto vicine tra loro: la capitale Doha, Lusail, Al Wakhrah, Ar Rayyan e Al-Khor. La Francia si presenta per difendere ...