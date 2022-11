ilGiornale.it

... dei tramezzini al salmone, del gorgonzola dolce e del prosciutto cotto , un nuovoper 'non ... Tra i patogeni più frequenti ci sono Campylobacter,, E. Coli STEC, Yersinia e Listeria. ...Il ministero della Salute ha diramato un nuovodi rischio alimentare (Richiamo 1893 ), relativo in questo caso a uno specifico lotto di ...conformità microbiologica per la presenza di... Allarme Salmonella per le uova: quali sono quelle ritirate dagli scaffali Come indicato espressamente nell'alert del dicastero, in alcuni esemplari è stata infatti rilevata la positività all'agente batterico Salmonella Enteritidis, a seguito di attività di campionamento ...Leggi anche: Listeria nei wurstel (anche Wudy Aia): l’allarme del ministero per i casi segnalati in diverse regioni Ben 20 delle 21 regioni della Svezia sono state colpite dai casi di salmonella. I ...