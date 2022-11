Alessia Piperno è tornata a casa | arrivo blindato fino all’abbraccio con il padre | «In cella con 6 persone | sono stati giorni duri»

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondoè stata liberata ed è tornata in Italia . La ragazza italiana è stata detenuta a Teheran per settimane, in una cella dell'istituto penitenziario di Evin tra prigionieri politici e ..., la travel blogger romana di 30 anni, arrestata in Iran lo scorso 28 settembre e detenuta nel carcere di Evin a Teheran, è stata rilasciata. Il volo sul quale era a bordo è a arrivato ...Alessia Piperno è atterrata a Roma, presso l’Aereporto di Ciampino. La giovane blogger italiana tenuta in prigione per quasi due mesi in Iran torna a casa. Il premier Giorgia Meloni ha fatto i dovuti ...La premier Giorgia Meloni, che ha personalmente informato i genitori della 30enne, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a che Alessia riabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel c ...