Serie A | Lecce-Atalanta 2-1 | cade la ‘Dea’ | il Milan resta secondo da solo

Dopo il ko contro il Napoli è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per l' Atalanta . Nella sfida con il, alla squadra di Gasperini non è bastato il gol di Zapata : Baschirotto e Di Francesco hanno regalato la vittoria ai salentini. La sconfitta costa caro ai nerazzurri che si allontanano dalla ...Ci ha pensato però cinque minuti dopo un redivivo Andrea Pinamonti a trovare la via della rete e a porre un termine alledi ko consecutivi (4) nelle ultime cinque partite dei nero - verdi. Formazione capitolina, dunque, quinta con 26 punti a - 12 dal Napoli, mentre Sassuolo 13° con 16 punti all'attivo. Foto: ...Dopo la sconfitta nel derby d’Italia contro la Juventus, l’Inter ospita, per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, il Bologna La sconfitta ... tre vittorie consecutive, contro Lecce, ...Due le partite della 14° giornata di Serie A giocate nel pomeriggio. Dopo la sconfitta casalinga con il Napoli, l’Atalanta perde anche a Lecce. Il 2-1 finale per i salentini portano la firma di Baschi ...