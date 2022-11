Qatar 2022 | non convocato a sorpresa il centrocampista del Napoli!

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Le Nazionali che dovranno partecipare ai mondiali deldurante quest’inverno, stanno diramando in queste ore le convocazioni ufficiali per la manifestazione globale, tra queste c’è anche la Francia campione mondiale in carica di Didier Deschamps. Tramite i canali ufficiali ufficiali francesi, la federazione ha reso note le convocazioni del CT, e non sono di certo mancate le sorprese e le esclusioni eccellenti. (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images) Le convocazioni della nazionale francese per il mondiale inL’allenatore francese ha scelto 25 convocati, e non 26, anche a causa delle numerose assenze dovute ad infortuni, basti pensare alle assenze di Paul Pogba, N’golo Kanté e Mike Maignan. Tra i 25 convocati ci sono tre giocatori che militano nel campionato di Serie A: i milanisti Theo Hernandez e Olivier Giroud e il ...

... i giocatori convocati dal ct della Francia Didier Deschamps per i Mondiali in. Assenti, ... 9 novembrePrima della sosta per il Mondiale in, gli uomini di Gasperini devono affrontare l' Inter , big match in programma per domenica 13 alle 12:30. Atalanta ko e pareggio della Roma, la Juve può ...MONDIALI 2022 - Il CT Didier Deschamps ha svelato la lista dei 25 convocati della Francia per l'imminente rassegna iridata in programma in Qatar dal 20 novembre ...Didier Deschamps ha reso noti i nomi dei convocati della Francia per i Mondiali Qatar 2022. Fuori Pogba, Kanté e Maignan. Ci sono invece Giroud, Theo Hernandez e Rabiot. Non mancano nomi a sorpresa. I ...