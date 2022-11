Obesità androide e ginoide | scopri il tuo biotipo e le differenze

Leggi su dilei

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Non solo il calcolo dell’Indice di Massa Corporea o la misurazione del girovita: un altro indice utile per descrivere la distribuzione corporea del tessuto adiposo e la sua correlazione con i rischi per la salute, è il rapporto tra la circonferenza della vita e la circonferenza dei fianchi. Questa misurazione permette dire se si ha unadi tipo, detta anche a “mela”, oppure di tipo, detta anche “a pera”. Comere il proprioPer prima cosa occorre prendere le misure di vita e fianchi. La circonferenza della vita si misura in posizione eretta, al termine di un’espirazione, ponendo il centimetro nel punto medio dello spazio compreso tra il margine costale inferiore e la cresta iliaca antero-superiore. La circonferenza dei fianchi, invece, si ...