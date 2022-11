Il Foglio

Nel mirino del presidente e del segretario di Mi ci sono le correntidelleArea e Md, colpevoli di aver bocciato le mosse dell'esecutivo sull'immigrazione e il decreto anti rave, la cui ...Nel mirino delleil nuovo reato anti - rave , una norma ritenuta 'pericolosa' e che può 'entrare in drammatica collisione con i nostri diritti e valori fondamentali'. La reazione delle ... Le toghe rosse dichiarano guerra al governo su rave e migranti Magistratura democratica lancia la "resistenza costituzionale" contro Meloni e Piantedosi. Ma l'offensiva dei magistrati di sinistra non piace alle altre correnti: "La magistratura non è e non deve ma ...«La magistratura non è e non deve mai diventare un attore della scena politica». Parole calibrate attentamente eppure nette, sprezzanti. A pronunciarle sono i vertici di Magistratura indipendente, Ste ...