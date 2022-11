L’alleanza tra Confesercenti e Adecco per colmare il gap di personale nella ristorazione

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Prima, con le chiusure della pandemia, hanno dovuto mandare i dipendenti in cassa integrazione o non rinnovare i contratti. Poi, quando hanno riaperto, hanno faticato a trovare nuovo. Nell’arco di due anni, il mondo dellae dell’ospitalità ha perso circa 300mila addetti. C’è chi si è spostato in altri settori, chi non è disposto più a reggere i ritmi di lavoro di cucine e alberghi. Ora, per cercare di venire incontro alle esigenze sia delle aziende sia dei candidati disponibili sul mercato, l’agenzia per il lavoro TheGroup ha stretto un accordo di collaborazione concon lo scopo di coltivare le competenze e i talenti necessari allo sviluppo delle aziende, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese. Secondo le stime di, attualmente ...