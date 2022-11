La notizia falsa secondo cui gli articoli 106 e 107 della Carta delle Nazioni Unite giustificherebbero l’invasione russa dell’Ucraina

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Negli ultimi mesi è stata diffusa sui social, in particolare Facebook, avvenuta lo scorso 24 febbraio. La modalità è quella di pubblicazione di un testo che viene condiviso o copiato e incollato, quindi pubblicato, da altri utenti sui propri profili, facendo diventare virale le informazioni false. LEGGI ANCHE > La storia del “Mein Kampf” di Zelensky di cui non c’è traccia ufficiale No, gli106 e 107non vanno interpretati così Nel testo condiviso da molti utenti si legge: «Gli106 e 107conferiscono alla Russia (in quanto successore legale del vincitoreseconda guerra mondiale) ...

Cittadinanzattiva

... aveva chattato per un anno con una donna mai esistita, dietro la suaidentità c'era un uomo di 64 anni. Ma nelle ultime ore ha scosso lariguardante il suicidio di Roberto Zaccaria di ...Era domenica 6 novembre quando si è diffusa ladella morte di Roberto Zaccaria , il 64enne di Forlimpopoli che si è tolto la vita dopo ... Dietro questaidentità si celava proprio il 64enne ... FAKE NEWS: cosa sono e come difendersi Negli ultimi mesi è stata diffusa sui social, in particolare Facebook, la notizia falsa secondo cui gli articoli 106 e 107 della Carta delle Nazioni Unite giustificherebbero l’invasione russa dell’Ucr ...(Adnkronos) - False Ferrari e Vespe contraffatte, la vetrina dell’Adm; I più piccoli ambasciatori di best practice per la tutela del Pianeta; Roma, il focus di Manageritalia sul futuro della Capitale; ...