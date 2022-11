“La moglie di Benigni mi proibì di chiamarlo” | ex GF Vip vuota il sacco | quel flirt inaspettato

Leggi su inews24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Un, Nicoletta Braschi che fa una sceneggiata e l’ex concorrente del GF Vip che racconta tutto Un ex concorrente del reality show, ad oggi felicemente sposata, ha raccontato delpassato con il re della comicità contemporanea italiano e della volta in cui suale attaccò il telefono in faccia. Sono 31 L'articolo proviene da Inews24.it.