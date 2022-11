Guida Michelin | Cannavacciuolo new entry tra i 3 stelle Roma meglio di Milano

È Antonino Cannavacciolo (foto) l'ultimo chef tre stelle consacrato nell'Olimpo della ristorazione dalla mitica 'Rossa'. Ladiretta da Sergio Lovrinovich ha ieri ufficializzato con il suo verdetto l'eccellenza italiana, portando a casa 385 stelle (7 in più dell'anno scorso). Oltre al nuovo tristellato, ...... unaper destreggiarsi tra luci e ombre dell'agonismo di Giovanna Gallo Il Gusto Tra gioia e delusione, il pomeriggio delle stelle (e delle sorprese) di Jacopo Fontaneto Il Gusto,...Con un numero eccezionale di 385 stelle la Guida Michelin 2023 mostra un nuovo record di qualità per la gastronomia in Italia, uno dei campi in cui il Bel Paese eccelle senza indugi. Quest’anno più ch ...È Antonino Cannavacciolo (foto) l’ultimo chef tre stelle consacrato nell’Olimpo della ristorazione dalla mitica “Rossa”. La Guida Michelin diretta da Sergio ...