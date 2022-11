Elezioni midterm Usa Imprevedibilmente | Biden è vivo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Repubblicani verso la maggioranza alla Camera. Per il Senato è testa a testa, ma sorprende la tenuta dei democratici. Il messaggio che arriva dalè per i Dem meno amaro di quello che temevano, per il Gop vicino a Trump meno travolgente delle aspettative

Come previsto i Repubblicani hanno vinto ledidegli Stati Uniti d'America, con cui si rinnovano Camera e Senato. Ma la prevalenza di voti alla Camera, mentre è ancora testa a testa in senato, non è lo smottamento che il ...Sono ancora in corso i conteggi per ledinegli Stati Uniti ma le prime indicazioni provenienti dal conteggio dei voti sembrano orientare il risultato complessivo verso una ...Nelle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti si sta concretizzando la sconfitta dei democratici di Joe Biden , ma stando alle prime ...New York, 9 nov. - (Adnkronos) - L'8 novembre sui parquet Nba non si è giocato per permettere a tutti - giocatori, famiglie, tifosi - di dedicare la giornata alle votazioni politiche, con ...