Elezioni midterm Usa 2022 | in Georgia ex campione di football sfida reverendo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Popolarissimo exafroamericano di, Hershel Walker è stato scelto e fortemente voluto da Donald Trump come il candidato repubblicano al Senato inalleUsaperre Raphael Warnock, ildiventato due anni fa il primo senatore afroamericano eletto in. La campagna di Walker è stata caratterizzata da molti scandali e controversie, soprattutto quando due donne si sono fatte avanti con le prove che il repubblicano – che si dichiara anti-aborto – le aveva costrette ad abortire, pagando per l’intervento. Nonostante questo, Walker è andato avanti sempre all’attacco nella sua campagna, ispirandosi al modello dell’amico e mentore Trump che però si è tenuto lontano ...

L'America al voto per il, ledi mezzo termine, che mai come quest'anno appaiono fondamentali per il futuro dell'amministrazione Biden in vista di una sua eventuale rielezione nel 2024. In ballo tutti i seggi ...Martedì 8 novembre i cittadini Usa hanno espresso il loro voto nelledi. A essere rinnovato, a metà del mandato presidenziale di Joe Biden , è il Congresso di Washington: Democratici e Repubblicani si contendono il rinnovo di tutti i 435 seggi della ...L’America torna a votare, oggi, per le elezioni di midterm, cos chiamate perch arrivano a met del mandato del presidente. • Si decide oggi il controllo di tutti e 435 i seggi della Camera, di 35 seggi ...Il governatore repubblicano della Florida, l'italo-americano Ron DeSantis, ha ottenuto la riconferma nelle elezioni di Midterm. E' la proiezione di vari media Usa. (ANSA) ...