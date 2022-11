E’ il momento dei grandi tagli nei social network | cosa sta succedendo nel web?

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Prima Twitter, ora Facekook. I colossi deimettono mano pesantemente alla propria forza lavoro. E questiriaccendono i riflettori sul ruolo e la rilevanza di questi colossi della tecnologia moderna. Su www.quotidiano.it, la vera informazione, in un articolo dal titolo “Big Tech: Relazioni governative amorose, ma di censura” a firma di Andrea Caldart, si denuncia una “deriva pericolosissima dell’informazione in tempo reale di questo progresso tecnologico che stabilisce preventivamente le regole di un ecosistema fatto di giostre di interessi privati e governativi che, aiutandosi a vicenda, agiscono manipolando e censurando la verità, raggirando il pubblico”. Il tema è attualissimo ed è necessaria una riflessione. L’articolista su Quotidiano.it invita a riflettere sulla ...

Vatican News - Italiano

... in particolare in questostorico, e la conseguente offerta di adeguati strumenti di valutazione dinamici ed in linea con lo sviluppo dello scenario in cui operano le imprese è unonostri ...... fino alle dichiarazioni di Capotondi che hanno fatto il giromedia. 'Anna è nata venerdì 16 ... Voleva proteggere uncosì importante. Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ... Portogallo, i vescovi: la questione abusi, un momento di dolore e purificazione L'Avvento è un momento magico a Bressanone. Al Mercatino di Natale, l'atmosfera prenatalizia è rallegrata dal vasto programma di contorno con molti "momenti ...In difficoltà sul campo di battaglia, Putin prova a portare allo stremo l’Ucraina e soprattutto la resilienza dei suoi abitanti attaccando le infrastrutture energetiche, e lasciando ...