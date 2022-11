Dalle scaffalature ai banconi | su Castellani Shop soluzioni d’arredo certificate Made in Italy

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Per completare l’allestimento di aziende, uffici, negozi e magazzini rendendoli efficienti e ottimizzati occorrono i giusti complementi. Grazie a, l’e-commerce espressione di.it Srl, l’acquisto diinsi trasforma in un’esperienza semplice. Dai banchi vendita alle vetrine espositive, il catalogo è ampio e corredato da sconti e servizi esclusivi. I prodotti che si incontrano nell’offerta dello store sono frutto di un ciclo produttivo che avviene interamente in Italia, come attesta il MUN (Marchio Unico Nazionale). Fra questi troviamo armadietti sporco-pulito, scrivanie direzionali e operative, poltrone ergonomiche, librerie, cartelliere e scaffali metallici componibili e ...