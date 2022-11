Aumenta sempre di più il divario tra ricchi e poveri | ecco le conseguenze di inflazione e crisi energetica

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma, 9 nov – Lache sta dirompendo in Europa e l’altaderivatadall’aumento dei prezzi delle materie prime sta provocando una disastrosa frattura fra le classi di reddito e un conseguente aumento deltra, infatti il differenziale fra le due fasce di reddito, la più alta e la più bassa, ha toccato i massimi dal 2006, così come rilevato da uno studio della Banca centrale europea basandosi sui dati della Consumer Expectations Survey. L’ricade su famiglie e imprese La riduzione dei risparmi nelle famiglie con il reddito più basso, a fronte dello stesso aumento della spesa, è sei volte quello delle famiglie nella fascia di reddito più alta. Famiglie e imprese, le quali hanno ...

Freshplaza.it

...progressivamente il numero delle organizzazioni maggiormente consapevoli dei rischi che ... dall'altra, tuttavia, l'agire dei criminali " come vedremo " sembrerebbe prenderepiù di mira ...Avvalendosidi più anche della genetica per individuare precocemente la vulnerabilità a ... Nel 2022 la nota di aggiornamento al Def rispetto ad aprile prevede risorse per 134 miliardi,... "Se i costi continuano ad aumentare, la situazione diventerà sempre più critica"