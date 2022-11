(Di martedì 8 novembre 2022) La prima volta che Matey ha vinto lo scudetto in Italia, Aleksandrnon faceva neppure la prima elementare. Era il 2008 e in quella squadra allenata da Rado Stoytchev, schiacciava anche Vlado ...

La Gazzetta dello Sport

Come da piccolo il giovaneseguiva Matey. 'Non so si possa dire che lui era un punto di riferimento per me. Di certo stiamo parlando del più grande giocatore che abbia avuto la ......e messo dentro l'opposto di Portorico Gabi Garcia ed il giovane figlio d'arte bulgaro. Sono ... E come sempre il Capitano Matey. Nel secondo parziale si vede un'altra Perugia, più ... Nikolov e Kaziyski, tradizione bulgara I Block Devils superano nettamente Milano, i Campioni d'Italia lasciano un set a Verona, la squadra di Lorenzetti va a prendersi i tre punti a Monza ...Netto successo della Sir Safety Susa, che batte 3-0 Milano e resta a punteggio pieno. Inseguono a distanza Civitanova e l'Itas Trentino. Al femminile, ...