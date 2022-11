MotoGP | test Valencia | Vinales il più rapido a metà giornata | 14° Bagnaia

di Valencia sono utili ai piloti per capire se quanto fatto dagli ingegneri sia valido, altrettanto per comprendere se quanto fatto di valido sia comprensibile ai piloti. Detto questo, ...E' già 2023 a Valencia, e non mancano i primi riferimenti interessanti. Dopo metà dell'unica giornata dia disposizione di piloti e teama Valencia è l'Aprilia a dettare il passo , con Maverick Vinales seguito da Aleix Espargarò. 1'30"325 il crono di Top Gun, a poco meno di un secondo dal ...A Valencia, dove domenica si è deciso il Mondiale MotoGP con la vittoria di Bagnaia, primi test verso il 2023. Il campione del mondo ha potuto provare la nuova Ducati, prima da pilota del team ufficia ...Nemmeno il tempo di mettersi alle spalle il 2022, che la MotoGP guarda già alla prossima stagione. Lo ha fatto in modo netto, con i piloti che hanno corso per i team del 2023 (per esempio Enea ...