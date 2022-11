Infortunio in casa Inter | un difensore tornerà dopo i Mondiali!

(Di martedì 8 novembre 2022) L’vuole subito rialzare la testa. La squadra di Inzaghi ospiterà domani sera il Bologna dell’ex Thiago Motta, reduce da tre vittorie consecutive in Serie A. La caduta contro la Juventus ha gettato delle ombre sull’ambiente nerazzurro nonostante il periodo luminoso che stava vivendo prima di domenica sera. La sfida al Bologna a distanza di tre giorni è l’occasione giusta per ripartire immediatamente davanti al proprio pubblico. Dando uno sguardo all’infermeria, con il rientro in pianta stabile di Brozovic, la squadra è quasi al completo. Oltre alla assenza certa di Lukaku, non sarà presente nemmeno un giocatore molto utile nelle rotazioni di Inzaghi, Matteo Darmian. DarmianL’ex nazionale italiano, come riporta il sito ufficiale dell’, si è sottoposto questa mattina a esami ...

