Immobile accelera i tempi | rientro possibile contro la Juventus?

Leggi su rompipallone

(Di martedì 8 novembre 2022) Secondo La Gazzetta dello Sport rivedremo in campo l’attaccante italiano prima della sosta Mondiale. Gli ultimi accertamenti in casa Lazio hanno verificato il recupero dall’infortunio procuratosi il 16 ottobrel’Udinese.LazioL’attaccante è dunque pronto a riprendere gli allenamenti in gruppo, la palla ora passa a Sarri e il suo staff che, con massima prudenza, valuteranno se farlo rientrare nella lista dei convocati per il Monza. Ciro non vede l’ora di rientrare in campo per aiutare i suoi compagni, scopriremo solo nelle prossime ore se ci sarà per il Monza o dovremo aspettare l’ultima partita del 2022laa Torino.