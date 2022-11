Grande Fratello Vip | l' ira di Edoardo Donnamaria | Antonella si è nascosta con Antonino | a tutto c' è un limite

(Di martedì 8 novembre 2022)Fiordelisi eSpinalbese si chiudono in magazzino per parlare dopo la diretta del Gf Vip provocando la dura reazione di

L'incontro alVip con il suo ex Gianluca Benincasa ha letteralmente scosso Antonella Fiordelisi . Subito dopo la diretta, infatti, la giovane influencer non è riuscita a trattenere le lacrime e si è ...Su Canale 5 - dalle 21.49 all'1.21 -Vip 2.611.000 e 21,5% di share (Night: 1.124.000 - 33%, Live: 638.000 - 22%). Su Rai3 il ritorno di Report 1.618.000 (8,9%). Su Rete4 Quarta ...La concorrente del Grande Fratello VIP più esplosiva di sempre ha avuto diversi attriti con il mondo arcobaleno. L’ultimo in ordine di tempo quello con la modella Jasmine Lo Bianco, che oggi attacca l ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...