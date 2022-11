Cremonese-Milan | i convocati

(Di martedì 8 novembre 2022) Questi i grigiorossidal tecnico Massimiliano Alvini per la partita, valida per la 14a giornata del campionato di Serie A, in programma martedì 8 novembre (ore 20.45, Stadio Zini). PORTIERI – Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45) DIFENSORI – Aiwu (4), Bianchetti (15), Ghiglione (18), Hendry (2), Lochoshvili (44), Ndiaye (60), Quagliata (33), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5) CENTROCAMPISTI – Acella (23), Baez (7), Castagnetti (19), Escalante (32), Meité (28),ese (62), Pickel (6) ATTACCANTI – Buonaiuto (10), Ciofani (9), Felix (20), Okereke (77), Tsadjout (74), Zanimacchia (98) Fonte articolo e foto: www.us.it/ seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

