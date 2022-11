Ciclismo | Mikkel Honoré sarà il capitano della Ef Education-Easy Post per le Classiche del Nord

Leggi su oasport

(Di martedì 8 novembre 2022) Dopo aver concluso una lunga esperienza alla Quick-Step Alpha Vinyl Team, per il ciclista daneseinizia una nuova vita ciclistica alla Ef, con più responsabilità. Il ciclista classe 1997infatti ilformazione statunitense per ledeldel 2023, come rivelato dal dssquadra stessa, Matti Breschel ai microfoni del media danese Feltet: “Pensiamo sia maturo abbastanza per poter esserein diverse corse. Stiamo valutando insieme il programma per il 2023, ma posso dire che ledelpotrebbero essere lo scenario in cuipotrà prendersi il suo ...