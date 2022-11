Chip più piccoli e sanzioni americane La Tsmc rallenta la sua corsa

Leggi su formiche

(Di martedì 8 novembre 2022) Realizzare dei transistor via via piùper rendere i semiconduttori sempre più efficienti appare impossibile. A scontrarsi con la nuova realtà dei fatti è perfino l’azienda leader del mercato, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (), che fa dell’innovazione il suo successo. Eppure, di fronte all’ultimo tentativo di miniaturizzare ilper creare circuiti larghi 4 miliardesimi di metro, l’aumento delle prestazioni era di solo il 2%. Uno shock enorme, tale da portare l’amministratore delegato, C.C. Wei, alla triste considerazione di come “fare affidamento solo sui transistor non è più sufficiente per soddisfare le nostre esigenze di oggi e per venire incontro ai requisiti dei prodotti da progettare”. Il problema non è da poco perché, come scrive il Financial Times, la richiesta disempre più ...