Caos Lazio | la Procura Federale apre un’inchiesta per i cori antisemiti durante il derby

Nelsi parla sempre di Marianna Madia, mentre Monica Cirinnà scalpita dopo la mancata rielezione in Parlamento a causa della candidatura in un collegio balordo, con conseguenti tensioni e ...A seguire i comuni della Sicilia con l'11,5% e subito dopo quelli dele della Puglia con ... News correlate La corsa di Letizia Moratti in Lombardia getta nelcentrodestra e anche... Dopo ...ForzAzzurri.net - La Lazio nel mirino della Procura Federale La Procura Federale ha aperto un'inchiesta in riferimento a quanto successo domenica scorsa, quando una parte ...Il punto sul Cluj, squadra allenata da Dan Petrescu e avversaria della Lazio ai playoff della Conference League ...