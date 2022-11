Calcio | Serie A 2022-2023 | Napoli vittorioso sull’Empoli | pari tra Spezia e Udinese

(Di martedì 8 novembre 2022) Due le partite nel pomeriggio dellaA, ed ai lati opposti della classifica. Ilconsolida la propria leadership vincendo contro l’Empoli, mentre trache non aiuta nessuna delle due squadre, a centro classifica o nel tentativo di scappare dalla zona calda.-EMPOLI 1-0 Comincia forte il, come nelle previsioni: già all’8? Mario Rui non va lontano dal gol su punizione di Raspadori. Al 16? Vicario rischia la papera, ma Osimhen non ne approfitta per ribadire in rete nonostante il pressing. I partenopei spingono e spingono ancora, ma del gol non c’è traccia per tutto il primo tempo nonostante Ndombele e Raspadori facciano tremare la porta toscana. Nella ripresa il canovaccio è all’incirca lo stesso, benché anche l’Empoli si ...

Succede tutto nel primo tempo, tra Spezia e Udinese. Al Picco in vantaggio ci vanno i friulani, con Success lanciato in contropiede che buca Zoet, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. La partita ...NAPOLI - L'Empoli l'aveva preparata bene, limitando in costruzione il Napoli , che prima delle mosse nel secondo tempo di Spalletti non aveva creato molto. Lo 0 - 0 è caduto quando Lozano e ... Scommesse calcio Serie A: Atalanta, Inter e Roma per il riscatto, sono tutte favorite su Betaland Il Napoli continua la sua corsa in Serie A: la squadra di Spalletti ha centrato la decima vittoria consecutiva in campionato, grazie al successo per 2-0 allo stadio Maradona contro l' Empoli. Gli azzu ...Gli azzurri, dopo un primo tempo complicato, sbloccano su rigore e la chiudono nel finale. Lo Spezia domina, ma con l'Udinese è 1-1 ...