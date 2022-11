Allarme listeria | ritirati dal mercato diversi lotti di mortadella a marchio Veroni | ecco quelli interessati dal mercato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Nuovi richiami di prodotti per la presenza dimonocytogenes in Italia. Il Ministero della Salute ha pubblicato sul sito sette avvisi riguardantidella ‘supergigante a tranci’ a, tutti prodotti nello stabilimento di Correggio (Reggio Emilia). L’avvertenza che viene rivolta ai clienti che avessero acquistato questi prodotti è di “non consumarli e di restituirli al punto vendita”.dai richiami per rischio microbiologico da: innanzitutto iPO2221001 e PO2227301 disupergigante a tranci, richiamati per “presenza” del batterio. A seguire iper ...