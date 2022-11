8 novembre 1942 | buon compleanno Sandro Mazzola VIDEO

La Voce e il Tempo

- Santo San Goffredo Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1847 Briam Stoker Link Sponsorizzato 1922 Christiaan Barnard 1935 Alain DelonSandro Mazzola - Proverbio Chi troppo pensa perde la memoria, e chi non pensa perde la vittoria - Accadde oggi 1793, a Parigi viene inaugurato il museo Louvre 1934, Pirandello riceve il Nobel ...... in seguito ad una delle più importanti e cruenti battaglie della seconda guerra mondiale: quella di El Alamein, a circa 100 Km da Alessandria d'Egitto, il 4. I bambini della Primaria, ... Ottanta anni fa la battaglia di El Alamein