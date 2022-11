Velardi | “Il Pd è morto Candidare Cottarelli in Lombardia significa vivere su Marte”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Fascisti su? No, suci sta il Pd“, dice Claudio. Le analisi più spietate su Letta e i dem da qualche tempo provengono dallo storico dirigente del Pci, collaboratore di Massimo D’Alema all’epoca di palazzo Chigi, oggi presidente della fondazione Ottimisti & Razionali. «Se qualcuno mi chiede cosa è il Partito democratico oggi io non so. Posso dire in poche parole di cosa parlano Conte, Renzi, Salvini e la Meloni, ma non qual è il contenuto del discorso del Pd. E se fai opposizione alla Meloni sul decreto anti-rave, cioè sui temi forti che hanno dato la vittoria alla destra, come la sicurezza, vuol dire che non hai capito nulla della politica. E non conosci l’Italia». Già in campagna elettoralein uno dei suoi podcast era stato definitivo: “Il Pd rischia di fare l’utile idiota della ...