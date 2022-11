Un Piemonte stellare L' Agenzia spaziale europea sceglie Torino | la Regione | Lavoro e tecnologia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv l'assessore regionale alle Attività produttive delAndrea Tronzano e Andrea Romiti, Ceo di Apr, azienda fondata nel 1998 attiva nella produzione di parti meccaniche ed equipaggiamenti per l'industria aero, in particolare per applicazioni di propulsione. “Lavorare nel settore dell'aerospazio vuol dire credere nelle tecnologie più all'avanguardia e investire nella ricerca”, spiega Romiti. Ma che cosa possono fare le istituzioni per le imprese? “Bisogna ascoltare molto le esigenze delle aziende”, spiega Tronzano, “siamo tornati a programmare il nostro futuro e le imprese, i sindacati, ci stanno danno una grande mano per capire quali sono i bandi più utili per la nostra”. Ad Apr lavorano settanta persone, “la nostra squadra ha la fiducia dei clienti in giro per il mondo, ...