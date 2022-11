Ultime Notizie – Ita | presidente Altavilla rassegna dimissioni

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ildi Ita, Alfredo, hato le propriedall’incarico. Lo si apprende da fonti vicine al dossier. La decisione arriva alla vigilia dell’assemblea degli azionisti dell’aviolinea convocata per domani. Nelle scorse settimane aderano già state revocate le deleghe operative da parte del Consiglio di amministrazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

E' stato scarcerato dal Cpa di Torino Bilal, il ragazzino marocchino protagonista nellesettimane di una raffica di furti, rapine e fatti violenti soprattutto nella zona della stazione Centrale di Milano. È uscito nei giorni scorsi ed è stato ricollocato in una comunità con una ...Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleSynergis Software, leader mondiale nelle soluzioni per la gestione dei documenti di ingegneria e dei flussi di lavoro, ha annunciato oggi che parteciperà a un panel collaborativo dal vivo con i leader ...Domenica 6 novembre, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW per il Gran Premio della Comunità Valenciana. Un finale ...