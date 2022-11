Terza vittoria consecutiva per la Intec Service SG Volley

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –di fila per laSGche continua il suo percorso di crescita in questa fase iniziale del campionato di Serie C femminile 2022/23. Una sfida che ha visto le ragazze sangiorgesi dominare in tutti i fondamentali contro la giovane ma promettente formazione della Salerno Guiscards. Partono bene le “diavole rosse” sannite che impongono dalle prime battute il loro ritmo alle ospiti con un ottimo approccio alla gara, dimostrando sin da subito la propria superiorità. I parziali (25-16, 25-14, 25-12) sono la chiara testimonianza dei valori visti in campo. Una gara che, nonostante le assenze forzate causa infortuni, ha mostrato notevoli miglioramenti rispetto alle ultime uscite, lasciando ben sperare per il proseguo del campionato. Da ...