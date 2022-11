Sindaco Kiev | prepararsi al blackout totale ed evacuazione di massa

Intanto è allarme aper i danni alle infrastrutture causati dalle bombe russe. IlVitaliy Klitschko non esclude la possibilità di un blackout totale a causa della mancanza di elettricità,...I bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno messo in ginocchio la capitale. IlVitaliy Klitschko non esclude la possibilità di un blackout totale a causa della mancanza di ...Svetta Tim (+4%) nell'attesa incontro governo-azionisti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 nov - Avvio debole per le Borse europee, dopo la corsa di venerdi' scorso. Sul fronte internazio ...La capitale ucraina rischia un black out generale a causa dei bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche ucraine ...