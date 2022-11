Roma | la procura apre un fascicolo per il “blitz” contro il quadro di Van Gogh | le attiviste rischiano da due a cinque anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ladiha aperto undi indagine in relazione aldel movimento ecologista “Ultima generazione” di venerdì scorsoildi Van“Il seminatore” in mostra a Palazzo Bonaparte. Il gruppo diha lanciato una zuppa di verdurel’opera realizzata nel giugno del 1888. “Si tratta di un grido disperato e scientificamente fondato che non può intendersi come semplice vandalismo, ma della manifestazione di un amore viscerale per la vita e per l’arte. Chiediamo solo un intervento serio e tempestivo dei governi: le azioni dirette non violente continueranno finché i cittadini non avranno risposta dal proprio governo sulle istanze di stop al gas e al carbone e di investimento in almeno 20 GW di ...