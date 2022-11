Ounas | «Col senno di poi | non avrei firmato col Napoli…»

(Di lunedì 7 novembre 2022) Adam, attaccante del Lille, ha parlato del suo passato in Serie A con la maglia del Napoli e del Crotone Adam, attaccante del Lille, ha parlato a LPL del suo passato in Serie A con la maglia del Napoli, ma non solo. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Coldi poi, noncol Napoli. O restavo al Bordeaux o sarei andato alla Roma che mi voleva per il dopo Salah. Le scelte di carriera sono importanti e io ne ho fatto una brutta. Crotone mi ha aperto gli occhi, mia moglie mi ha chiesto di svegliarmi in quel momento. Oggi sono felice di essere tornato in Francia con la mia famiglia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

