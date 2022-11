Ombre russe sul voto Usa | il manager fedelissimo di Putin | «Abbiamo interferito e continueremo a farlo»

Leggi su open.online

(Di lunedì 7 novembre 2022) Continuano le ingerenzenella politica americana a meno di 48 ore dalle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. La conferma è arrivata da Yevgeny Prigozhin, detto lo «chef di», che ha affermato di aver «» e di continuare a«in modo accurato, preciso, chirurgico, in un modo che è unico per Mosca». Interferenze che sembrerebbero finalizzate a far deragliare la linea del presidente in carica Joe Biden a sostegno dell’Ucraina. Il New York Times ha dimostrato infatti che nei nei mesi precedenti alle elezioni di metà mandato – che si terranno martedì 8 novembre – sono stati riattivati account falsi per prendere di mira i candidati democratici in particolare degli Stati in bilico come Ohio, Arizona e Pennsylvania, nonché l’inquilino della Casa Bianca. Ma non solo. Per il quotidiano ...