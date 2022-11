"Mezza fetecchia che piace alla gente che piace". Striscia compie 34 anni

(Di lunedì 7 novembre 2022) Era il 7 novembre 1988 quandola notizia andava in onda per la prima volta su Canale5: da allora sono trascorse 7300 puntate

Una puntata speciale, quella di Striscia la Notizia in onda stasera, lunedì 7 novembre, su Canale 5. Già, perché il tiggi satirico nacque proprio il 7 novembre, nel 1988. Ed oggi, al 34esimo anno e ... Striscia la Notizia, Antonio Ricci: "Una mezza fetecchia, ma..", la frase incredibile Era il 7 novembre 1988 quando Striscia la notizia andava in onda per la prima volta su Canale5: da allora sono trascorse 7300 puntate ...A Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro a Sonia Grey per aver "molestato" l'ex direttore di Rai 3 Franco Di Mare, che ha definito la palpatina in studio alla sua co-conduttri ...