Meloni incontra il Presidente di Israele Isaac Herzog | Valori comuni a partire dalla lotta all’antisemitismo

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ildel Consiglio Giorgiaha avuto oggi un incontro molto cordiale ai margini della COP 27 a Sharm El Sheikh con ildello Stato di.Loca Palazzo Chigi.Lo scambio si è concentrato sull’eccellente collaborazione bilaterale e sulla transizione energetica. Il premier si è detta pronta a collaborare con il futuro nuovo Governo israeliano per rafforzare il partenariato italo-israeliano nell’ambito industriale e tecnologico e nel settore delle tecnologie pulite per l’ambiente. E’ stata condivisa una forte assonanza sulla difesa dei. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

