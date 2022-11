Brasile | i convocati di Tite per il Mondiale | sorpresa Dani Alves

Tite ha diramato la lista dei calciatoriper i Mondiali in Qatar: ci sono tre juventini. Sorpresa Dani Alves La lista deidi Tite per i Mondiali in Qatar. Ci sono gli juventini Bremer, Danilo e Alex Sandro. PORTIERI Alisson ...Il, uno dei grandi favoriti della Coppa del Mondo, andrà in Qatar alla ricerca della sesta ... Ecco lista dei 26 brasilianiper il Mondiale 2022: - Portieri: Alisson (Liverpool), ...Il Brasile è la prima fra le grandi candidate a diramare la lista dei 26 convocati per il Mondiale Qatar 2022. Il grande escluso è certamente Roberto Firmino, attaccante del Liverpool, che ha pagato i ...Roma, 7 nov. - (Adnkronos) - Il commissario tecnico del Brasile Tite ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori che parteciperanno ai Mondiali in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre ...