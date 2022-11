Bimbo muore a 7 anni | investito dal bus dopo essere caduto dalla bici | il dramma sotto gli occhi del papà

Fanpage.it

Tragedia a Cesena dove un bambino di 7 anni è stato travolto e ucciso da un autobus, questo pomeriggio intorno alle 17.30. Secondo la prima ricostruzione il piccolo stava pedalando in bici insieme al ...19.10 Investito da bus,in bici a 7 anni Undi sette anni è morto a Cesena, dopo essere stato travolto da un autobus. Il piccolo stava pedalando in bici insieme al padre e un fratello quando, secondo una prima ... Cesena, bimbo di 7 anni muore investito da un autobus: il piccolo era in bici col papà