Ascolti Tv sport 6 novembre | Bagnaia campione con un milione live e 1 | 4 mln in differita In evidenza anche Rune e Conte

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 7 novembre 2022) Domenica diculminata con Juventus-Inter quella del 6. In attesa di disporre dei dati riguardanti la total audience del derby d’Italia (che saranno pubblicati martedì 8), sono già compulsabili quelli delle partite principali andate in onda su Sky. Al pomeriggio Tottenham-rpool di Premier League ha avuto 142mila spettatori. Mentre all’ora di pranzo Bologna-Torino era arrivata a 219mila. Sempre al pomeriggio, da segnalare il bilancio della finale del Master 1000 parigino da Bercy. L’incontro vinto dain tre set contro Djokovic ha avuto 146 mila spettatori. Doppio Pecco Ieri poi – ed è l’aspetto più interessante della giornata, al momento, per quello che riguarda Auditel – il Motomondiale ha celebrato Pecconuovodella ...