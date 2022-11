Altro che rave | il vero problema è la violenza dei collettivi di estrema sinistra

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 7 novembre 2022) Roma, 7 nov – Lo sgombero delparty di Modena ha dato il pretesto allaitaliana per gridare allo Stato di polizia. Non staremo qui a fare l’elogio di un provvedimento da destra tutta “law & order”, tuttavia sentire lagridare a un provvedimento liberticida – la stessache per oltre due anni ha fatto dello stato di emergenza sanitaria e relative sospensioni delle libertà costituzionali, il perno della propria azione politica – lascia come minimo basiti. Vedere adesso Enrico Letta sbracciare e gridare allo scandalo, fa davtenerezza. Peggio di lui forse solo Giuseppe Conte, che definisce come intollerabile un provvedimento così estremo da mettere in pericolo la libertà di espressione: sentire tali esternazioni da chi ha tenuto in ostaggio una nazione intera a colpi ...